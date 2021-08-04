Федина и Савчук принесли Украине историческую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу Олимпийских игр в Токио среди соревнований дуэтов. Это первая в истории страны медаль Олимпиады в артистическом плавании.

Накануне Федина и Савчук в квалификации показали третий результат по итогам двух программ. Сегодня украинки за произвольную программу получили 95,6000 балла и защитили бронзу от посягательств дуэта из Японии.

Олимпийскими чемпионками среди дуэтов стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебро у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь.

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