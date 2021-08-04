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Федина и Савчук принесли Украине историческую медаль на Олимпиаде в Токио
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу Олимпийских игр в Токио среди соревнований дуэтов. Это первая в истории страны медаль Олимпиады в артистическом плавании.
Накануне Федина и Савчук в квалификации показали третий результат по итогам двух программ. Сегодня украинки за произвольную программу получили 95,6000 балла и защитили бронзу от посягательств дуэта из Японии.
Олимпийскими чемпионками среди дуэтов стали представительницы ОКР Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Серебро у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь.
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