Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беленюк – олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе!
Это первое золото Украины в Токио!!!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жан Беленюк в статусе вице-чемпиона Олимпиады в Токио стартовал победой над действующим чемпионом Европы Зурабом Датунашвили (3:1), затем прошел алжирца Башира Сид Азара (1:1), а в полуфинале остановил хорвата Ивана Гуклена (7:1).
Соперником Беленюка по финалу Олимпийских игр в Токио стал первый номер посева венгр Виктор Лёринц, которому Жан еще ни разу не проигрывал.
Беленюк проиграл первый период со счетом 0:1, но легко отработал в обороне после попытки Лёринца набрать очки из партера.
Во втором периоде Жан ожидаемо прибавил и набрал 4 очка после атаки из партера. Беленюку оставалось отработать минуту в защите – и украинец спокойно сделал это (5:1). Это золото Олимпиады!!!
Жан Беленюк – четвертый борец в истории Украины с золотом Олимпийских игр после Вячеслава Олейника, Эльбруса Тедеева и Ирины Мерлени.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
- В УПЛ может случиться первая тренерская отставка
- Наставник Генка: Шахтер не победил, мы провалились сами
- Без ВАР не обошлось. Монзуль отсудила полуфинал Олимпиады, единственный гол забит с пенальти
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО