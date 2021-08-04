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Беленюк – олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе!

Олимпиада
(5 голосов)

Это первое золото Украины в Токио!!!

Беленюк – олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе!

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жан Беленюк в статусе вице-чемпиона Олимпиады в Токио стартовал победой над действующим чемпионом Европы Зурабом Датунашвили (3:1), затем прошел алжирца Башира Сид Азара (1:1), а в полуфинале остановил хорвата Ивана Гуклена (7:1).

Соперником Беленюка по финалу Олимпийских игр в Токио стал первый номер посева венгр Виктор Лёринц, которому Жан еще ни разу не проигрывал.

Беленюк проиграл первый период со счетом 0:1, но легко отработал в обороне после попытки Лёринца набрать очки из партера.

Во втором периоде Жан ожидаемо прибавил и набрал 4 очка после атаки из партера. Беленюку оставалось отработать минуту в защите – и украинец спокойно сделал это (5:1). Это золото Олимпиады!!!

Жан Беленюк – четвертый борец в истории Украины с золотом Олимпийских игр после Вячеслава Олейника, Эльбруса Тедеева и Ирины Мерлени.

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В статье: Жан Беленюк греко-римская борьба Олимпийские игры 2020
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