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Коляденко завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

Олимпиада
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Украина аплодирует стоя

Коляденко завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

фото - Reuters

Новина українською

Ирина Коляденко накануне дошла до полуфинала Олимпиады в Токио в категории до 62 кг и получила право поспорить за бронзу с победительницей утешительных схваток Анастасией Григорьевой из Латвии, которая на пике карьеры дважды брала бронзу на чемпионатах мира.

Коляденко пассивно начала схватку и подарила один балл сопернице. Ирина тут же выдавила Григорьеву за пределы ковра и сравняла счет.

За 2 минуты до конца схватки Коляденко заработала еще один балл после прохода в ноги, а затем после успешной контратаки увеличила преимущество до двух баллов.

3:1 – Ирина Коляденко приносит Украине 11-ю медаль на Олимпийских играх в Токио и повторяет успех Аллы Черкасовой!

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В статье: женская борьба Ирина Коляденко Олимпийские игры 2020
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