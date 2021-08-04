Коляденко завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

Ирина Коляденко накануне дошла до полуфинала Олимпиады в Токио в категории до 62 кг и получила право поспорить за бронзу с победительницей утешительных схваток Анастасией Григорьевой из Латвии, которая на пике карьеры дважды брала бронзу на чемпионатах мира.

Коляденко пассивно начала схватку и подарила один балл сопернице. Ирина тут же выдавила Григорьеву за пределы ковра и сравняла счет.

За 2 минуты до конца схватки Коляденко заработала еще один балл после прохода в ноги, а затем после успешной контратаки увеличила преимущество до двух баллов.

3:1 – Ирина Коляденко приносит Украине 11-ю медаль на Олимпийских играх в Токио и повторяет успех Аллы Черкасовой!

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!