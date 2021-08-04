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Кохан – четвертый на Олимпийских играх в Токио

Олимпиада
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Медаль была так близка

Кохан – четвертый на Олимпийских играх в Токио

фото - Reuters

Новина українською

Украинский метатель молота Михаил Кохан на дебютной Олимпиаде остановился в шаге от медали.

Кохан во второй попытке отправил снаряд на 80,39 метра. С этим результатом 20-летний украинец вплоть до пятой попытки оставался на втором месте, но Михаила все же подвинули за пределы подиума Эйвинд Хенриксен (национальный рекорд Норвегии) и четырехкратный чемпион мира из Польши Павел Файдек.

С личным рекордом Олимпийским чемпионом Токио стал Войцех Новицкий, который пять лет назад в Токио завоевал бронзу.

Полные результаты финала:

Кохан – четвертый на Олимпийских играх в Токио - изображение 1

Среди украинцев в метании молота на подиум Олимпийских игр в 1996 году в Атланте поднимался только Александр Крикун, завоевавший бронзу с результатом 80,02 метра.

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В статье: Михаил Кохан Олимпийские игры 2020 метание молота
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