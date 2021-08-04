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Беленюк: За три недели до Олимпиады я тяжело травмировался
Комментарий олимпийского чемпиона
фото - olympics.com
Жан Беленюк в финале Олимпиады в Токио со счетом 5:1 победил венгра Виктора Лёринца и принес Украине первое золото на Играх-2020.
"Хочу сказать спасибо всем украинцам, всем, кто поддерживал и верил в меня. Было действительно очень сложно. Простите, это слезы, но это очень приятные ощущения. Концовка этого пути была очень сложной.
За 3 недели до Олимпиады я тяжело травмировался. Я толком не знал, буду ли участвовать в Играх. Только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту. Спасибо ему за это.
Спасибо всем, кто поддерживал в такие тяжелые времена, когда приходилось совмещать свою политическую карьеру и тренировки. Они верили в меня и знали, что мой потенциал может осуществить мою мечту стать олимпийским чемпионом", - сказал Беленюк в эфире UA: Перший.
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