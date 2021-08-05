Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в гребле

В Токио 5 августа состоялся финал соревнования женщин в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров. Украину в этой дисциплине представляла 24-летняя Людмила Лузан, которая в итоге заняла третье место.

Людмила преодолела дистанцию ​​за 47.034 секунды. Ближайшую соперницу - представительницу Польши - Лузан опередила всего на 0.082 секунды.

Победу же одержала американка Невин Харрисон (45.932), второй финишировала канадка Лоренс Винсент-Лапон (46.786).

Для Украины Людмила Лузан, которая завтра выступит в соревновании двоек на дистанции 500 метров, получила 12-ю награду. Это уже девятая бронза в активе украинской команды, также одно золото и два серебра.