  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в гребле
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в гребле

Олимпиада
Обновлено
(3 голосов)

12 награда для Украины

Людмила Лузан завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в гребле

фото - НОК України

UA-Футбол
Новина українською

В Токио 5 августа состоялся финал соревнования женщин в гребле на каноэ-одиночках на дистанции 200 метров. Украину в этой дисциплине представляла 24-летняя Людмила Лузан, которая в итоге заняла третье место.

Людмила преодолела дистанцию ​​за 47.034 секунды. Ближайшую соперницу - представительницу Польши - Лузан опередила всего на 0.082 секунды.

Победу же одержала американка Невин Харрисон (45.932), второй финишировала канадка Лоренс Винсент-Лапон (46.786).

Для Украины Людмила Лузан, которая завтра выступит в соревновании двоек на дистанции 500 метров, получила 12-ю награду. Это уже девятая бронза в активе украинской команды, также одно золото и два серебра.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада-2020 гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...