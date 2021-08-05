Какими были первые триумфы Украины на Олимпийских играх?

Украина откровенно заждалась первого золота на Олимпийских играх в Токио, но лучше поздно, чем никогда. Накануне Жан Беленюк в доминирующем стиле стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе и замкнул круг – теперь первое и последнее золото Украины на Олимпиаде связано с борьбой. Хочется верить, что это ненадолго.

А пока давайте вспомним, как украинские спортсмены открывали счет золотым медалям на предыдущих Олимпийских играх.

Атланта-1996: Вячеслав Олейник (греко-римская борьба)

Символично, что в день победы Жана Беленюка в Токио исполнилось ровно 25 лет с того момента, как украинский флаг усилиями борца Вячеслава Олейника впервые был поднят на Олимпийских играх в Атланте.

Премьерное золото Украины в эпоху независимости Олейник завоевал так убедительно, как только это могло быть. В статусе действующего чемпиона Европы Вячеслав в пяти схватках позволил соперникам набрать лишь три очка, причем полуфинал и финал уроженец Жданова выиграл всухую.

На пути к главной медали в карьере Вячеслав Олейник в Атланте победил олимпийского чемпиона Барселоны-1992 Майка Булльмана и обладателя серебра испанских Игр Хаккы Башара, а в финале со счетом 6:0 разобрался с поляком Яценом Фафиньски.

Сидней-2000: Яна Клочкова (плавание)

После яркого дебюта с девятью золотыми медалями в Атланте Украина в Сиднее добыла лишь три победы при четырех поражениях в финалах боксеров и борцов. Безоговорочной MVP австралийских Игр стала юная пловчиха Яна Клочкова, которая спустя полтора месяца после достижения совершеннолетия разгромила всех соперниц на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.

Первое золото Клочкова добыла на 400-метровке, а спустя три дни стала двукратной олимпийской чемпионкой. Для начала «Золотая рыбка» в предварительном заплыве улучшила свой же рекорд Украины (4:37.64) и опередила ближайшую соперницу почти на 3,5 секунды, а в финале сняла с этого результата еще 4 секунды и обновила мировой рекорд (4:33.59), который стоял с октября 1997 года. Попутно Клочкова стала обладательницей и олимпийского рекорда, переписав достижение Петры Шнайдер времен московской Олимпиады 1980-го.

Афины-2004: Яна Клочкова (плавание)

Олимпиада в Афинах усилиями Яны Клочковой остается для Украины единственной, которую мы начали с золота, причем в тот жаркий день Клочкова стала автором уникального достижения – она единственной в истории защитила статус олимпийской чемпионки в заплыве на 400 метров комплексом.

Если в Сиднее в 2000-м Клочкова была на голову сильнее конкуренток и выиграла золото с двойным рекордом, то в Афинах за медаль высшей пробы пришлось до последнего сражаться с американкой Кейтлин Сандено. В итоговом протоколе двух пловчих разделили лишь 0,12 секунды!

На следующий день после Клочковой олимпийской чемпионкой в пулевой стрельбе стала Елена Костевич, затем Яна оформила золотой дубль на 200-метровке, а дальше к делу подключились штангисты, гимнасты и борцы. 8 золотых медалей Афин – второй лучший результат в истории Украины.

Пекин-2008: сборная Украины по фехтованию

Когда-нибудь UA-Футбол представит рейтинг самых эпичных побед Украины на Олимпийских играх – первое место в этом хит-параде безоговорочно достанется женской сборной Украины по фехтованию на саблях, которая в 2008 году в Пекине подарила стране незабываемые эмоции в финальном противостоянии с Китаем.

Ольге Харлан на момент дебютной Олимпиады не исполнилось и 18-ти, ненамного старше будущей многократной чемпионки мира были Елена Хомровая, Галина Пундик и Ольга Жовнир. За год Игр в Китае украинки побывали в финалах на чемпионатах мира и Европы, поэтому ехали в Пекин с медальными амбициями.

Украина в четвертьфинале одолела Россию (45:34) Софии Великой, а в полуфинале нанесла сенсационное поражение американкам (45:39) во главе с двукратной олимпийской чемпионкой в личной сабле Мариэль Загунис.

Финал против Китая стал первым из многочисленных подвигов Харлан. В концовке Ольга при казалось безнадежном отставании совершила 8 подряд уколов, а затем при счете 44:44 в шикарной контратаке принесла Украине олимпийское золото.

Приятно, что спустя годы об этой победе все еще помнят. В феврале Федерация фехтования Украины представила 35-минутный документальный фильм «Танец с саблями. Формула олимпийского золота». Рекомендуем к просмотру.

Лондон-2012: Яна Шемякина (шпага)

Золото Яны Шемякиной в личной шпаге – еще одна невероятно драматичная страница в истории украинского спорта. Хотя Шемякина перед Олимпиадой завершила сезон в Кубке мира на втором месте, украинка не могла похвастаться стабильными результатами на крупных турнирах – на тот момент у нее еще не было ни одной медали на чемпионатах мира, а первая Олимпиада в Пекине для Яны завершилась фиаско в стартовом раунде.

Просто взгляните на итоговые счета схваток Шемякиной в Лондоне – 15:12, 14:13, 15:14, 14:13 и 9:8 в финале против олимпийской чемпионки Пекина Бритты Хайдеман. Яна с хирургической точности проходила один раунд за другим, пока не обнаружила в своих руках золотую медаль!

За триумфом на Олимпиаде последовали две бронзы на чемпионатах мира, а вот защиту титула Яна Шемякина провалила – в Рио-Да-Жанейро украинка зачехлила шпагу после второго раунда.

Рио-да-Жанейро-2016: Олег Верняев (спортивная гимнастика)

Золото Олега Верняева на Играх в Бразилии как минимум до 2024 года будет оставаться самым поздним в истории Украины. Первую победу в Рио усилиями гимнаста из Донецка «сине-желтые» получили только на 11-й день соревнований.

Верняев в Рио был большим фаворитом в коронной дисциплине, а уверенность в его успехе укрепилась после блестящего выступления на брусьях в многоборье, которое Олег завершил вторым с мизерным отставанием от японца Кохэя Утимуры.

И все же в этом случае не обошлось без корвалола. Верняев несколько раз чуть не потерял равновесие на старте своей невероятно сложной программы, однако идеальный соскок со снаряда не оставил никаких сомнений в его победе. По качеству исполнения элементов украинец получил только третью оценку, но за счет высокого коэффициента сложности оставил позади всех конкурентов за золото.

К сожалению, у олимпийской сказки Олега Верняева грустный конец. Из-за превышения концентрации мельдония в организме Верняев в настоящее время отбывает четырехлетнюю дисквалификацию. Олег обещает бороться за свое имя, вот только Олимпиаду в Токио он уже пропустил, а в Париже в 2024-м ему будет почти 30 лет, а это почти приговор для гимнастов…