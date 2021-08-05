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Старикова – четвертая на Олимпиаде в Токио
Эх, без медали в велотреке
фото - Reuters
Елена Старикова и Любовь Басова в финале кейрина не смогли принести Украине первую медаль в велоспорте с 2008 года.
Старикова стала четвертой, а Басова замкнула топ-6.
Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала Шана Браспеннинкс из Нидерландов, которая ранее ни разу не брала золото на чемпионатах мира или Европы.
Результаты финала:
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