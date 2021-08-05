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Магучих: Квалификация была одной из самых сложных в жизни

Олимпиада
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Комментарий украинской надежды

Магучих: Квалификация была одной из самых сложных в жизни

Новина українською

Ярослава Магучих в квалификации Олимпийских игр в Токио выполнила пять прыжков – украинка допустила одну осечку на высоте 1,90 метра, а квалификационный норматив (1,95 м) выполнила с первой попытки.

"Эта квалификация была одной из самых сложных в моей жизни, потому что было очень жарко.

Я справилась, допустила одну ошибку на высоте 1,90 м. Взяла эту высоту со второй попытки. После этого поняла, что шансов на ошибку больше нет, нужно прыгать с первой попытки.

Когда шла на квалификацию, то не думала о финале. Мысли были только о том, что нужно прыгать, наслаждаться этим, идти дальше. Очень рада, что мы все втроем вышли в финал", - сказала Магучих в эфире UA: Перший.

Помимо Магучих в финал Олимпийских игр отобрались еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Финал Олимпиады в прыжках в высоту состоится 7 августа в 13:00 по киевскому времени.

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В статье: Ярослава Магучих прыжки в высоту Олимпийские игры 2020
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