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Магучих: Квалификация была одной из самых сложных в жизни
Комментарий украинской надежды
Ярослава Магучих в квалификации Олимпийских игр в Токио выполнила пять прыжков – украинка допустила одну осечку на высоте 1,90 метра, а квалификационный норматив (1,95 м) выполнила с первой попытки.
"Эта квалификация была одной из самых сложных в моей жизни, потому что было очень жарко.
Я справилась, допустила одну ошибку на высоте 1,90 м. Взяла эту высоту со второй попытки. После этого поняла, что шансов на ошибку больше нет, нужно прыгать с первой попытки.
Когда шла на квалификацию, то не думала о финале. Мысли были только о том, что нужно прыгать, наслаждаться этим, идти дальше. Очень рада, что мы все втроем вышли в финал", - сказала Магучих в эфире UA: Перший.
Помимо Магучих в финал Олимпийских игр отобрались еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Финал Олимпиады в прыжках в высоту состоится 7 августа в 13:00 по киевскому времени.
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