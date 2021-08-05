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Каратистка Терлюга пробилась в полуфинал и гарантировала медаль Олимпиады
Претендуем на золото
фото - Reuters
Анжелика Терлюга вышла из группы на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях каратисток в весовой категории до 55 кг в разделе кумитэ.
Терлюга в первом бою со счетом 1:0 прошла египтянку Садву Сайед, а во втором поединке против представительницы Казахстана Молдир Жангбырбай вырвала ничью за 1,9 секунды до финальной сирены (4:4).
Третий бой группового раунда против Беттины Планк из Австрии Терлюга также свела вничью (0:0).
В заключительном поединке предварительной стадии против японки Михо Мияхары Терлюга выиграла со счетом 4:0 и вышла в 1/2 финала с первого места в группе B.
Полуфинальный бой против Вэнь Цзы-Юнь Анжелика Терлюга проведет ориентировочно в 14:22 по киевскому времени.
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