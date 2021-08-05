Олимпиада
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Финал Олимпиады со Стариковой и Басовой. ВИДЕО
Медаль была очень близка
фото - Reuters
Елена Старикова и Любовь Басова вдвоем пробились в финал Олимпиады в кейрине, однако даже командная тактика не помогла украинкам зацепиться за медаль.
Старикова финишировала на четвертом месте, а Басова замкнула топ-6.
Смотрим, как это было:
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