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Финал Олимпиады со Стариковой и Басовой. ВИДЕО

Олимпиада
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Медаль была очень близка

Финал Олимпиады со Стариковой и Басовой. ВИДЕО

фото - Reuters

Новина українською

Елена Старикова и Любовь Басова вдвоем пробились в финал Олимпиады в кейрине, однако даже командная тактика не помогла украинкам зацепиться за медаль.

Старикова финишировала на четвертом месте, а Басова замкнула топ-6.

Смотрим, как это было:

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В статье: Любовь Басова Елена Старикова Олимпийские игры 2020
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