Финал Олимпиады со Стариковой и Басовой. ВИДЕО

Елена Старикова и Любовь Басова вдвоем пробились в финал Олимпиады в кейрине, однако даже командная тактика не помогла украинкам зацепиться за медаль.

Старикова финишировала на четвертом месте, а Басова замкнула топ-6.

Смотрим, как это было:

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