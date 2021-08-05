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Терлюга пробилась в финал Олимпиады в Токио!
До золота рукой подать
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Анжелика Терлюга на групповом этапе Олимпийских игр в Токио не проиграла ни одного поединка при двух ничьих, а в полуфинале украинку ждала схватка с трехкратной чемпионкой Азии и двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира Вэнь Цзы-Юнь из Китайского Тайбэя.
За 53 секунды до конца боя при счете 1:1 Терлюга в контратаке ногой нанесла точный удар и повела 4:1, но Цзы-Юнь за 1 секунду до истечения времени заработала 3 балла и сравняла счет. 4:4 – единогласным решением судей украинка в финале Олимпиады!
За золото Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга поспорит с представительницей Болгарии Ивет Горановой, которой два года назад проиграла в финале Европейских игр в Минске.
Финальный бой Терлюги - ориентировочно через 15-20 минут.
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