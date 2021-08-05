Терлюга проиграла финальный бой Олимпиады

Анжелика Терлюга в финале Олимпийских игр в Токио в категории до 55 кг в разделе кумитэ не смогла остановить 21-летнюю Ивет Горанову из Болгарии.

Терлюга на пути к финалу Олимпиады в группе одержала две победы при двух ничьих, а в 1/2 финала решением судей прошла представительницу Китайского Тайбэя Вэнь Цзы-Юнь (4:4).

Горанова на групповой стадии выиграла три схватки из трех, после чего в полуфинале со счетом 4:3 остановила Беттину Планк из Австрии.

На старте финала Горанова получила две оценки юко и повела 2:1. Терлюга в попытке сравнять счет за полторы минуты до конца боя пропустила контратаку (1:4) и отыграть отставание в 3 балла не смогла. Окончательный счет финала – 1:5 не в пользу украинки.

Анжелика Терлюга принесла Украине первую в истории медаль Олимпийских игр в карате.

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