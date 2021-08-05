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Украинка Килипко – пятая на Олимпиаде в прыжках с шестом
Медаль так близко и так далеко
фото - Reuters
Марина Килипко за счет взятия 4,50 с первой попытки заняла пятое место в финале Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом.
Украинка трижды сбила планку на высоте личного рекорда (4,70) и выбыла из борьбы.
Олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом с прыжком на 4,90 стала американка Кэти Нажотт. Серебро у представительницы ОКР Анжелики Сидоровой, а бронза досталась британке Холли Брэдшоу.
Полные результаты финала:
Марина Килипко существенно обновила личный рекорд на Олимпийских играх. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка не попала в финал с 14-м результатом в квалификации.
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