  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Украинка Килипко – пятая на Олимпиаде в прыжках с шестом
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Килипко – пятая на Олимпиаде в прыжках с шестом

Олимпиада
(1 голосов)

Медаль так близко и так далеко

Украинка Килипко – пятая на Олимпиаде в прыжках с шестом

фото - Reuters

Новина українською

Марина Килипко за счет взятия 4,50 с первой попытки заняла пятое место в финале Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом.

Украинка трижды сбила планку на высоте личного рекорда (4,70) и выбыла из борьбы.

Олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом с прыжком на 4,90 стала американка Кэти Нажотт. Серебро у представительницы ОКР Анжелики Сидоровой, а бронза досталась британке Холли Брэдшоу.

Полные результаты финала:

Украинка Килипко – пятая на Олимпиаде в прыжках с шестом - изображение 1

Марина Килипко существенно обновила личный рекорд на Олимпийских играх. Пять лет назад в Рио-да-Жанейро украинка не попала в финал с 14-м результатом в квалификации.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марина Килипко прыжки с шестом Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...