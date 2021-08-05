Килипко разрыдалась в прямом эфире UA:Перший из-за отсутствия на Олимпиаде личного тренера

Марина Килипко на Олимпийских играх в Токио в прыжках с шестом заняла пятое место с результатом 4,50 метра.

После окончания соревнований Килипко в эфире UA:Перший в слезах раскритиковала Министерство молодежи и спорта Украины и НОК Украины за игнорирование ее просьбе при подготовке к Олимпиаде.

"Думаю, все видели, что я готова прыгать минимум 4,70 м. Я сделала все, что зависит от меня. Единственное, я считаю, что должен быть тренер, потому что это прыжки с шестом.

У каждого все индивидуально, и никто никак не сумел бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера? Я до сих пор ни от кого не услышала ответа. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Я готова, судя по чемпионату Украины было видно.

Меня кормили завтраками, что решение примем потом. Будет заседание или еще что-то. По сегодняшний день я не услышала ответа, почему нет моего тренера.

Я не понимаю, почему так происходит в нашей стране. По каким критериям это делается. Я просила, 3 раза слезно просила, что мне нужен тренер, возьмите. Я не знаю, что еще сказать. Ты убиваешь себя. Ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна.

Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по-другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе", - сказала Килипко.

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