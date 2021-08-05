Горуна идет за медалью. За чем следить на Олимпиаде в пятницу?

В пятницу на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 23 комплекта медалей в легкой атлетике, гребле, боксе, карате, борьбе, велоспорте и других дисциплинах.

Главные медальные надежды Украины связаны с каратистом Станиславом Горуной, который в 11:00 по киевскому времени начнет выступления на групповом этапе в категории до 75 кг. Горуна проведет четыре поединка, а для выхода в полуфинал украинцу нужно занять в группе как минимум второе место.

Также 6 августа Марьян Закальницкий, Иван Банзерук и Валерий Литанюк выступят в спортивной ходьбе на 50 км, а Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Анна Шевчук поспорят за медали Олимпиады в спортивной ходьбе на 20 км.

В пятницу украинские синхронистки выступят в технической программе среди групп, Алексей Середа на предварительном этапе посоревнуется в прыжках в воду с 10-метровой вышки, а борчиха Оксана Ливач начнет свой путь в категории до 50 кг.

Полный перечень медальных событий пятницы на Олимпиаде (время местное/по Киеву):

08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)

09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины парк)

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 1000 м, женщины - каноэ-одиночки 200 м, байдарки-одиночки 500 м)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 57 кг)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, женщины)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - омниум, женщины - кейрин)

16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)

17:00 (11:00) Карате (мужчины - 67 кг, женщины - 55 кг, ката)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 57 кг, мужчины - вольный стиль 57 и 86 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м, 110 м с барьерами, ходьба 20 км, ядро, десятиборье, женщины - жердина, семиборье)

19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)

19:00 (13:00) Настольный теннис (женщины команды)

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!