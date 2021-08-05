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Горуна идет за медалью. За чем следить на Олимпиаде в пятницу?
Впереди очередной интригующий день
В пятницу на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 23 комплекта медалей в легкой атлетике, гребле, боксе, карате, борьбе, велоспорте и других дисциплинах.
Главные медальные надежды Украины связаны с каратистом Станиславом Горуной, который в 11:00 по киевскому времени начнет выступления на групповом этапе в категории до 75 кг. Горуна проведет четыре поединка, а для выхода в полуфинал украинцу нужно занять в группе как минимум второе место.
Также 6 августа Марьян Закальницкий, Иван Банзерук и Валерий Литанюк выступят в спортивной ходьбе на 50 км, а Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Анна Шевчук поспорят за медали Олимпиады в спортивной ходьбе на 20 км.
В пятницу украинские синхронистки выступят в технической программе среди групп, Алексей Середа на предварительном этапе посоревнуется в прыжках в воду с 10-метровой вышки, а борчиха Оксана Ливач начнет свой путь в категории до 50 кг.
Полный перечень медальных событий пятницы на Олимпиаде (время местное/по Киеву):
08:00 (02:00) Плавание в открытой воде (мужчины)
09:00 (03:00) Скейтбординг (мужчины парк)
09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - байдарки-одиночки 200 м, байдарки-двойки 1000 м, женщины - каноэ-одиночки 200 м, байдарки-одиночки 500 м)
14:00 (08:00) Бокс (мужчины до 57 кг)
15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, женщины)
15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - омниум, женщины - кейрин)
16:30 (10:30) Скалолазание (мужчины)
17:00 (11:00) Карате (мужчины - 67 кг, женщины - 55 кг, ката)
18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 57 кг, мужчины - вольный стиль 57 и 86 кг)
19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 400 м, 110 м с барьерами, ходьба 20 км, ядро, десятиборье, женщины - жердина, семиборье)
19:00 (13:00) Хоккей на траве (мужчины)
19:00 (13:00) Настольный теннис (женщины команды)
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