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Олимпиада-2020. Три полуфинала для Украины в гребле
Оптимистично
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские гребцы на байдарках и каноэ синхронно преодолели предварительные этапы в трех дисциплинах.
Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх со второй попытки прорвались в полуфинал в заезде четверок на дистанции 500 метров. Украинки в четвертьфинале заняли третье место с результатом 1:36.948.
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли предварительный заезд на двойке-каноэ на дистанции 500 метров (2:10.156) и вышли в полуфинал.
Наконец, через стадию 1/4 финала в полуфинал в одиночных соревнованиях на каноэ на дистанции 1000 метров пробились Павел Алтухов (4:06.018) и Юрий Вандюк (4:08.719).
Полуфиналы и финалы в гребле на байдарках и каноэ пройдут в субботу, 7 августа.
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