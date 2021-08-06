Как Терлюга упустила шанс стать олимпийской чемпионкой. ВИДЕО

Украинская каратистка Анжелика Терлюга накануне завоевала серебро Олимпиады в весовой категории до 55 кг в разделе кумитэ.

В решающем бою Игр в Токио Терлюга со счетом 1:5 проиграла 21-летней представительнице Болгарии Ивет Тодоровой.

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