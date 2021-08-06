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Как Терлюга упустила шанс стать олимпийской чемпионкой. ВИДЕО
А Украина упустила второе золото
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская каратистка Анжелика Терлюга накануне завоевала серебро Олимпиады в весовой категории до 55 кг в разделе кумитэ.
В решающем бою Игр в Токио Терлюга со счетом 1:5 проиграла 21-летней представительнице Болгарии Ивет Тодоровой.
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