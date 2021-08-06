Украинцы не попали в топ-20 Олимпиады в спортивной ходьбе

Марьян Закальницкий в спортивной ходьбе на 50 километров с результатом 4:02.53 занял 25-е место и стал лучшим среди украинцев.

Валерий Литанюк прошел дистанцию за 4:14.05 и расположился на 39-й позиции.

Иван Банзерук до финиша добраться не смог.

Олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе на 50 километров стал поляк Давид Томала (3:50.08), серебро у немца Йонатана Хилберта (3:50.44), а бронза досталась канадцу Эвану Данфи (3:50.59).

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