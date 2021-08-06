Середа вышел в полуфинал Олимпиады в прыжках в воду

Алексей Середа занял 6-е место в предварительных прыжках с 10-метровой платформы и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Всего в следующую стадию Олимпиады квалифицировались 18 спортсменов.

15-летний украинец на экваторе квалификации замыкал топ-5, однако за четвертый прыжок получил лишь 40,80 балла и опустился на седьмое место. Середа не запаниковал и убедительно отработал два заключительных прыжка.

Топ-10 квалификации:

Середа является действующим чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки.

Полуфинал и финал в прыжках с 10-метровой платформы у мужчин состоится в субботу, 7 августа.

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