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Еще одна медаль для Украины: Горуна досрочно вышел в полуфинал Олимпиады

Олимпиада
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(5 голосов)

Каратист на высоте

Еще одна медаль для Украины: Горуна досрочно вышел в полуфинал Олимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Станислав Горуна вслед за Ажеликой Терлюгой гарантировал медаль Олимпийских игр в Токио. В весовой категории до 75 кг каратист из Львова досрочно вышел в полуфинал.

Горуна стартовал на Олимпиаде победой над Кеном Нишимурой (2:1), затем со счетом 2:1 победил Томаса Скотта, а бой с Габором Харспатаки свел вничью (0:0).

С пятью очками Горуна за бой до конца группового этапа обеспечил себе как минимум второе место в группе А.

Полуфинальные поединки на Олимпийских играх в Токио пройдут ориентировочно в 14:22 по киевскому времени.

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В статье: каратэ Станислав Горуна Олимпийские игры 2020
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
06.08.2021 в 13:25
Просто смех)))Танцуют на расстоянии 2-3 метра и считают касания)))очень жаль потом платить деньги с бюджета.Кому это надо???
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