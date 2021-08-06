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Еще одна медаль для Украины: Горуна досрочно вышел в полуфинал Олимпиады
Каратист на высоте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Станислав Горуна вслед за Ажеликой Терлюгой гарантировал медаль Олимпийских игр в Токио. В весовой категории до 75 кг каратист из Львова досрочно вышел в полуфинал.
Горуна стартовал на Олимпиаде победой над Кеном Нишимурой (2:1), затем со счетом 2:1 победил Томаса Скотта, а бой с Габором Харспатаки свел вничью (0:0).
С пятью очками Горуна за бой до конца группового этапа обеспечил себе как минимум второе место в группе А.
Полуфинальные поединки на Олимпийских играх в Токио пройдут ориентировочно в 14:22 по киевскому времени.
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