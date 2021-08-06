Две украинки вышли в финал Олимпиады в художественной гимнастике

Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная заняли 9-е и 10-е место в квалификации личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

Максимальными оценками в квалификации судьи оценили выступления Дины Авериной (ОКР), Арины Авериной (ОКР) и Линой Ашрам (Израиль).

В финале гимнастки выступят в четырех программах – с мячом, обручем, булавами и лентой.

Финал личного многоборья на Олимпийских играх пройдет в субботу, 7 августа.

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