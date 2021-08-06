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Две украинки вышли в финал Олимпиады в художественной гимнастике
Поболеем в субботу
фото - ukrinform.ru
Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная заняли 9-е и 10-е место в квалификации личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.
Максимальными оценками в квалификации судьи оценили выступления Дины Авериной (ОКР), Арины Авериной (ОКР) и Линой Ашрам (Израиль).
В финале гимнастки выступят в четырех программах – с мячом, обручем, булавами и лентой.
Финал личного многоборья на Олимпийских играх пройдет в субботу, 7 августа.
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