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Станислав Горуна завоевал бронзу Олимпиады
Бронза для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Станислав Горуна вышел в полуфинал со второго места в группе А, а его соперником по 1/2 финала был действующий чемпион Европы и двукратный чемпион мира Луиджи Буса.
Горуна за 3 минуты так и не смог вскрыть оборону итальянца, а Буса совершил две результативных атаки и не пустил украинца в финал (0:3).
Буса за золото Олимпийских игр в Токио поспорит с легендарным азербайджанцем Рафаэлем Агаевым.
Бронза Станислава Горуны стала для Украины второй медалью в карате на Олимпиаде в Токио. Накануне Анжелика Терлюга принесла серебро в категории до 55 кг.
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