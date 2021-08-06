Станислав Горуна завоевал бронзу Олимпиады

Станислав Горуна вышел в полуфинал со второго места в группе А, а его соперником по 1/2 финала был действующий чемпион Европы и двукратный чемпион мира Луиджи Буса.

Горуна за 3 минуты так и не смог вскрыть оборону итальянца, а Буса совершил две результативных атаки и не пустил украинца в финал (0:3).

Буса за золото Олимпийских игр в Токио поспорит с легендарным азербайджанцем Рафаэлем Агаевым.

Бронза Станислава Горуны стала для Украины второй медалью в карате на Олимпиаде в Токио. Накануне Анжелика Терлюга принесла серебро в категории до 55 кг.

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