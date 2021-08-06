  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Станислав Горуна завоевал бронзу Олимпиады
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Станислав Горуна завоевал бронзу Олимпиады

Олимпиада
Обновлено
(1 голосов)

Бронза для украинца

Станислав Горуна завоевал бронзу Олимпиады

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Станислав Горуна вышел в полуфинал со второго места в группе А, а его соперником по 1/2 финала был действующий чемпион Европы и двукратный чемпион мира Луиджи Буса.

Горуна за 3 минуты так и не смог вскрыть оборону итальянца, а Буса совершил две результативных атаки и не пустил украинца в финал (0:3).

Буса за золото Олимпийских игр в Токио поспорит с легендарным азербайджанцем Рафаэлем Агаевым.

Бронза Станислава Горуны стала для Украины второй медалью в карате на Олимпиаде в Токио. Накануне Анжелика Терлюга принесла серебро в категории до 55 кг.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: каратэ Станислав Горуна Олимпийские игры 2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
06.08.2021 в 17:04
Для нас это бронзовая Олимпиада. Уже на четыре медали лучше чем в Рио выступили, вот только хотя бы одну золотую ещё! По количеству медалей наверно будем в 20ке, что оочень не плохо, но вот по качеству было бы неплохо приземлиться в первой 30ке. Держим кулаки за Хыжняка!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...