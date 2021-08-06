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Украинские синхронистки идут третьими на Олимпиаде в Токио
Есть все шансы на медаль
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно с третьим показателем завершили техническую программу на Олимпийских играх в Токио.
Опередить украинскую группу удалось только традиционным фаворитам из ОКР и Китая.
Полные результаты технической программы:
Произвольная программа среди групп на Олимпиаде пройдет в субботу, 7 августа.
Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук в выступлениях дуэтов стали третьими и принесли Украине первую в истории медаль в синхронном плавании.
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