Украинские синхронистки идут третьими на Олимпиаде в Токио

Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно с третьим показателем завершили техническую программу на Олимпийских играх в Токио.

Опередить украинскую группу удалось только традиционным фаворитам из ОКР и Китая.

Полные результаты технической программы:

Произвольная программа среди групп на Олимпиаде пройдет в субботу, 7 августа.

Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук в выступлениях дуэтов стали третьими и принесли Украине первую в истории медаль в синхронном плавании.

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