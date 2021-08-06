Золотой бой Хижняка и высота Магучих. За чем на Олимпиаде следить в субботу?

В субботу на Олимпийских играх в Токио будут разыграны рекордные за две недели 34 комплекта медалей.

Александр Хижняк в финальном бою Олимпиады в весовой категории до 75 кг бразильцем Эбертом Консейсаном, а в случае победы полтавчанин станет четвертым боксером в истории Украины с золотом Олимпийских игр. Начало поединка – не ранее 8:45 по киевскому времени.

В статусе главного претендента на золото в сектор для прыжков в высоту выйдет Ярослава Магучих. Также в финале выступят еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Старт финала – в 13:35 по Киеву.

Также 7 августа за медали Олимпийских игр поспорят Павел Тимощенко (современное многоборье), Алексей Середа (прыжки в воду), Оксана Ливач (женская борьба), гребцы на байдарках и каноэ во главе с Людмилой Лузан и сборная Украины по синхронному плаванию.

Полный перечень медальных событий субботы на Олимпиаде (время местное/по Киеву):

07:30 (01:30) Гольф (женщины)

09:30 (03:30) Гребля на байдарках и каноэ (мужчины, спринт - каноэ-одиночки 1000 м, байдарки-четвёрки 500 м, женщины - каноэ-двойки 500 м, байдарки-четвёрки 500 м)

10:00 (04:00) Пляжный волейбол (мужчины)

14:00 (08:00) Бокс (мужчины - до 52 кг, до 75 кг, женщины - до 51 кг, до 69 кг)

14:00 (08:00) Карате (мужчины - свыше 75 кг, женщины - свыше 61 кг)

14:30 (08:30) Современное пятиборье (мужчины)

15:00 (09:00) Прыжки в воду (вышка, мужчины)

15:20 (09:20) Художественная гимнастика (женщины - индивидуальное многоборье)

15:30 (09:30) Велоспорт (мужчины - медисон)

16:30 (10:30) Водное поло (женщины)

18:00 (12:00) Борьба (женщины - вольный стиль 50 кг, мужчины - вольный стиль 65 и 97 кг)

19:00 (13:00) Легкая атлетика (мужчины - 1500 м, эстафета 4х400 м, копьё, женщины - 1000м, эстафета 4х400 м, марафон, прыжки в высоту)

19:00 (13:00) Бейсбол (мужчины)

19:00 (13:00) Конный спорт (командный конкур)

19:30 (13:30) Синхронное плавание. Группы

20:00 (14:00) Баскетбол (мужчины)

20:00 (14:00) Футбол (мужчины)

21:00 (15:00) Гандбол (мужчины)

21:15 (15:15) Волейбол (мужчины)

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!