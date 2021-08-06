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Середа: Попасть в финал - было бы хорошо

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Но спортсмен не ставит для себя недостижимых целей

Середа: Попасть в финал - было бы хорошо

Новина українською

15-летний Алексей Середа вышел в полуфинал Олимпийских Игр по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

"У меня вышли пять прыжков, один - нет. Но он был новый, поэтому не сильно расстроился. Попробую в полуфинале и, дай бог, в финале. Выполнил два новых прыжка, один из них не вышел. Второй - весьма неплохо. Не ожидаю от себя каких-то медалей. Ожидаю от себя хорошее выступление и все. Не могу надеяться на медали, потому что там очень сильные соперники, а я еще в юном возрасте, мне еще с ними трудно бороться".

"Мы не ставили особых задач. Попасть в финал - было бы хорошо. И показать хорошее выступление".

"Мой возраст? Да, это мое преимущество, на меня не давит то, что я взрослый, это мои сверстники, например, а я должен соревноваться. А я думаю так: хорошо прыгать, показать выступление и все. Поэтому это плюс", - сказал Середа.

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В статье: Алексей Середа
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Источник:
Суспильне

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