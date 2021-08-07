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Лаки панч. Хижняк проиграл в финале Олимпиады. Как это было

Олимпиада
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(6 голосов)

Вперед за золотом Олимпиады

Лаки панч. Хижняк проиграл в финале Олимпиады. Как это было

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает вас на текстовую трансляцию боксерского поединка Олимпийский игр-2020. В финальном поединке весовой категории до 75 килограмм украинский боксер Александр Хижняк встретится с представителем Бразилии Эбертом Консейсаном.

Бой состоится в субботу, 7-го августа. Начало поединка в 08:45. Прямая трансляция будет показана на телеканале "UA:Перший".

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Напомним, что на пути к финалу Александр Хижняк одолел японца Мориваки (5:0), доминиканца Мартинеса (4:1) и филиппинца Марсиаля (3:2).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:

Очень странное решение судьи в ринге завершить бой, учитывая, что Хижняк вел по судейским запискам и был готов продолжать. Ну что же, Александр берет серебро. И это трагедия!

Александр пропустил удар навстречу, оказался на полу, судья сразу остановил бой, хотя Хижняк был готов продолжать!!! Как же так, украинец вел по судейским запискам...

3 раунд. Бразилец решил идти в размен ударов, ибо понимает, что ситуация у него плачевная. Оййййй, неееет. НОКАУТ. ХИЖНЯК ПРОИГРЫВАЕТ

2 раунд. Манера боя украинца не меняется - танк прет вперед, наносит удары, попадает. Частенько проходят удары по затылку, что может стать причиной предупреждения. Александр достаточно много попадает, у Соузы мало что получается. Бой проходит под диктовку нашего бойца. Второй раунд тоже за ними - все судьи 20:18!

1 раунд. Хижняк начал поединок в своей фирменной манере - идет вперед, выбрасывает много ударов. Бразилец старается давать отпор, но пока ему очень тяжело, в перестрелке он проигрывает нашему танку. Несколько хороших ударов от Хижняка. В целом, раунд за украинским боксером, но нужно продолжать. Все пять судей отдали первый раунд Хижняку!

08:55. БОЙ НАЧАЛСЯ. Александр, верим!

08:52. Александр Хижняк выходит на боксерский ринг. Быстрый шаг, зажигательная композиция.

08:49. Еще немного, друзья. Последние приготовления перед началом финального боя нашего украинского бойца.

08:00. Доброе утро, друзья! До финального поединка Александра Хижняка осталось всего ничего, а потому далеко от экранов своих девайсов не отходите. Совсем скоро стартуем. Напоминаем, начало в 08:45.

23:00. Александр Хижняк - достаточно титулованный боксер. В его копилке наград золото чемпионата Европы (2017), чемпионата мира (2017) и европейских игр (2019). Будущий оппонент украинца, Эберт Консейсан, может похвастаться лишь бронзой чемпионата мира и серебром панамериканских игр.

22:30. Пока до поединка остается достаточно времени, самое время поговорить об истории и цифрах. К примеру, все вы знаете, что Хижняк далеко не первый украинец, который претендует на золоту олимпийскую медаль в боксе? Ранее три спортсмена четырежды брали золото для Украины. Кто именно? Читайте в отдельном материале на UA-Футбол.

22:00. Добрый вечер любители бокса и болельщики Украины на Олимпиаде. Здесь будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Начало боя в субботу утром, в 08:45.

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В статье: Александр Хижняк Олимпиада
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Комментарии (13)
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F@ust (Прага)
07.08.2021 в 09:34
Я один не понял, какой там нокаут? Поднялся сразу же, а рефери-идиот даже счёт не открыл? Или у любителей теперь другие правила? И раньше отчитывали, и стоячие тоже. Была бы ничья 10-9, 10-9, 8-10. Выиграл бы за счёт активности.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.08.2021 в 09:36
Може й не нокаут, але вставав тяжко... не факт, що бразилець не добив би... тим більше, часу було ще досить...
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0
0
5ata4ok (Харьков)
07.08.2021 в 09:47
в любителях это нокаут, да и в профиках тоже (вспомни бой Цзю-Джуда) слишком быстро встал: как результат ноги начали заплетаться и судья зафиксировал нокаут. Очень жаль, но как же так, вести 2 раунда и пуститься в рубку в последнем, это тупо тактический просчет тренера....
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0
0
Матч Футболович
07.08.2021 в 09:20
Мдааа... мозгов нет ни в Саши ни у тренера... чисто выигрывать бой и рисковать идти в рубку и это в коротком 3 раундовом бою, где любую случайность будет не реально отыграть. Вот и произошла случайность, ходи теперь всю жизнь рассказывай, как МОГЛО бы быть, имей Саша мозг.
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+2
0
gychek (львов)
07.08.2021 в 09:16
Йому буде важко з такою манерою в профі боксу!Агресивно в атаці,але й чимало пропускає
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+1
0
gychek (львов)
07.08.2021 в 09:09
Це показує,які наші коментатори під***си!Хижняк йде до своєї золотої медалі.....Хто їх бере на роботу?А Олександер,вибач ти трохи без мізків.......Для чого лідирувавши в 2 раундах летіти на бразильця?????????
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+1
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.08.2021 в 09:12
І так всюди... аж тошнить від тих коментаторів з першого... Україна на ОІ в повній ср*ці, а вони тішаться і розказують, як всіх у Парижі порвемо...
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+2
0
5ata4ok (Харьков)
07.08.2021 в 09:48
любят наши комментаторы "Гоп" раньше времени сказать....
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.08.2021 в 09:09
А так... бо менше треба пи*діти... тупорилі коментатори... ще 2 хвилини бою, а вони вже золото приміряють, пісеньки співають...
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+2
0
аалекс ( Крым)
07.08.2021 в 09:12
Виновный найден.
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0
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.08.2021 в 09:13
А що, Крим це Україна???
0
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
07.08.2021 в 09:17
Хто винен - ясно і без тебе... це бокс і поки є ще якісь секунди - все можна змінити... думаю, Хижняк мав це розуміти, як і його тренери, тим більше після двох повністю виграних раундів... ніякої рубки, ніяких розмінів... але, він інакше не вміє, мабуть - в тому то й вся трагедія...
+2
0
Lion Killer (Львів)
06.08.2021 в 23:51
Ще цікава інфа. На даний момент в середньому по букмекерських конторах. На Хижняка - 1.2 ставка, суперник - 3.8. сподіваємося на золото .
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