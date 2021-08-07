Лаки панч. Хижняк проиграл в финале Олимпиады. Как это было

UA-Футбол приглашает вас на текстовую трансляцию боксерского поединка Олимпийский игр-2020. В финальном поединке весовой категории до 75 килограмм украинский боксер Александр Хижняк встретится с представителем Бразилии Эбертом Консейсаном.

Бой состоится в субботу, 7-го августа. Начало поединка в 08:45. Прямая трансляция будет показана на телеканале "UA:Перший".

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Напомним, что на пути к финалу Александр Хижняк одолел японца Мориваки (5:0), доминиканца Мартинеса (4:1) и филиппинца Марсиаля (3:2).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:

Очень странное решение судьи в ринге завершить бой, учитывая, что Хижняк вел по судейским запискам и был готов продолжать. Ну что же, Александр берет серебро. И это трагедия!

Александр пропустил удар навстречу, оказался на полу, судья сразу остановил бой, хотя Хижняк был готов продолжать!!! Как же так, украинец вел по судейским запискам...

3 раунд. Бразилец решил идти в размен ударов, ибо понимает, что ситуация у него плачевная. Оййййй, неееет. НОКАУТ. ХИЖНЯК ПРОИГРЫВАЕТ

2 раунд. Манера боя украинца не меняется - танк прет вперед, наносит удары, попадает. Частенько проходят удары по затылку, что может стать причиной предупреждения. Александр достаточно много попадает, у Соузы мало что получается. Бой проходит под диктовку нашего бойца. Второй раунд тоже за ними - все судьи 20:18!

1 раунд. Хижняк начал поединок в своей фирменной манере - идет вперед, выбрасывает много ударов. Бразилец старается давать отпор, но пока ему очень тяжело, в перестрелке он проигрывает нашему танку. Несколько хороших ударов от Хижняка. В целом, раунд за украинским боксером, но нужно продолжать. Все пять судей отдали первый раунд Хижняку!

08:55. БОЙ НАЧАЛСЯ. Александр, верим!

08:52. Александр Хижняк выходит на боксерский ринг. Быстрый шаг, зажигательная композиция.

08:49. Еще немного, друзья. Последние приготовления перед началом финального боя нашего украинского бойца.

08:00. Доброе утро, друзья! До финального поединка Александра Хижняка осталось всего ничего, а потому далеко от экранов своих девайсов не отходите. Совсем скоро стартуем. Напоминаем, начало в 08:45.

23:00. Александр Хижняк - достаточно титулованный боксер. В его копилке наград золото чемпионата Европы (2017), чемпионата мира (2017) и европейских игр (2019). Будущий оппонент украинца, Эберт Консейсан, может похвастаться лишь бронзой чемпионата мира и серебром панамериканских игр.

22:30. Пока до поединка остается достаточно времени, самое время поговорить об истории и цифрах. К примеру, все вы знаете, что Хижняк далеко не первый украинец, который претендует на золоту олимпийскую медаль в боксе? Ранее три спортсмена четырежды брали золото для Украины. Кто именно? Читайте в отдельном материале на UA-Футбол .

22:00. Добрый вечер любители бокса и болельщики Украины на Олимпиаде. Здесь будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Начало боя в субботу утром, в 08:45.