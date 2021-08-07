Анастасия Четверикова и Людмила Лузан выигрывают серебро Олимпиады в гребле

В Токио в предпоследний день Олимпиады 2020 состоялся финальный заплыв каноэ-двоек среди женщин на дистанции 500 метров.

С результатом 1 минута 55.495 секунды победу одержала команда Китая. Второе место, проплыв на две секунды медленнее (1:57.499), заняла Украина. В составе нашей команды выступали 23-летняя Анастасия Четверикова и 24-летняя Людмила Лузан. Для Лузан это уже вторая награда на этих Играх - ранее она завоевала бронзу в соревнованиях каноэ одиночек на дистанции 200 метров.

Читайте также Сумасшедший рывок Лузан на пути к бронзе Олимпиады. ВИДЕО

Третье место в этой дисциплине у Канады, которая отстала от Украины на полторы секунды (1:59.041).

Таким образом, Лузан и Четверикова добавили в украинскую копилку уже 15 награду. Всего в нашем активе одно золото, уже четыре серебра и десять бронз.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!