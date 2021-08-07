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Анастасия Четверикова и Людмила Лузан выигрывают серебро Олимпиады в гребле

Олимпиада
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Уступили лишь Китаю

Анастасия Четверикова и Людмила Лузан выигрывают серебро Олимпиады в гребле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Токио в предпоследний день Олимпиады 2020 состоялся финальный заплыв каноэ-двоек среди женщин на дистанции 500 метров.

С результатом 1 минута 55.495 секунды победу одержала команда Китая. Второе место, проплыв на две секунды медленнее (1:57.499), заняла Украина. В составе нашей команды выступали 23-летняя Анастасия Четверикова и 24-летняя Людмила Лузан. Для Лузан это уже вторая награда на этих Играх - ранее она завоевала бронзу в соревнованиях каноэ одиночек на дистанции 200 метров.

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Третье место в этой дисциплине у Канады, которая отстала от Украины на полторы секунды (1:59.041).

Таким образом, Лузан и Четверикова добавили в украинскую копилку уже 15 награду. Всего в нашем активе одно золото, уже четыре серебра и десять бронз.

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В статье: Олимпиада-2020 гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан Анастасия Четверикова
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