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Анастасия Четверикова и Людмила Лузан выигрывают серебро Олимпиады в гребле
Уступили лишь Китаю
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Токио в предпоследний день Олимпиады 2020 состоялся финальный заплыв каноэ-двоек среди женщин на дистанции 500 метров.
С результатом 1 минута 55.495 секунды победу одержала команда Китая. Второе место, проплыв на две секунды медленнее (1:57.499), заняла Украина. В составе нашей команды выступали 23-летняя Анастасия Четверикова и 24-летняя Людмила Лузан. Для Лузан это уже вторая награда на этих Играх - ранее она завоевала бронзу в соревнованиях каноэ одиночек на дистанции 200 метров.
Третье место в этой дисциплине у Канады, которая отстала от Украины на полторы секунды (1:59.041).
Таким образом, Лузан и Четверикова добавили в украинскую копилку уже 15 награду. Всего в нашем активе одно золото, уже четыре серебра и десять бронз.
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