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Алексей Середа вышел в финал прыжков с 10-метровой платформы на Олимпиаде

Олимпиада
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Большое достижение для 15-летнего спортсмена

Алексей Середа вышел в финал прыжков с 10-метровой платформы на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Олимпиаде в Токио состоялись полуфинальные прыжки в воду среди мужчин с высоты 10 метров. Седьмое место с результатом 416.05 балла занял украинский спортсмен Алексей Середа, который является самым молодым среди всех участников соревнований. Таким образом, он квалифицировался в финальный этап.

Лидерами соревнований являются китайские спортсмены Сао Юань и Янь Цзянь. Сао оторвался от других прыгунов на огромное расстояние - за свое выступление он получил 513.7 баллов, Янь, занявший второе место, получил 480.83. Третьим в полуфинале был представитель страны без флага и гимна Александр Бондарь, его результат 464.10.

Финал состоится сегодня же, начало в 9 утра по Киеву.

Напомним, что Алексей Середа занял шестое место в Токио на синхронных прыжках с 10-метровой платформы. Он выступал в паре с Олегом Сербиным.

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В статье: Олимпиада-2020 прыжки в воду Алексей Середа
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