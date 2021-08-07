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На Олимпиаде состоялся марафон: у Прокофьевой личный рекорд сезона, победила кенийка

Олимпиада
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Серебро тоже забирает представитель Кении

На Олимпиаде состоялся марафон: у Прокофьевой личный рекорд сезона, победила кенийка

Перес Джепчірчір, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В японском Саппоро состоялись соревнования по марафону (забег на 42 километра) среди женщин. Победу одержала кенийка Перес Джепчирчир, которая преодолела дистанцию ​​за два часа, 27 минут и 20 секунд. Это ее лучший результат в сезоне, однако до олимпийского рекорда, установленного в Лондоне в 2012-м представительницей Эфиопии Тики Гелана, она не дотянула чуть более четырех минут.

Второе место заняла Бриджит Косгеи, тоже из Кении. Она отстала от соотечественницы всего на 16 секунд. К слову, Косгеи является автором мирового рекорда - она ​​установила его в 2019 году в Чикаго. Тогда Бриджит пробежала дистанцию ​​за впечатляющие 2 часа и 14 минут.

Бронза у представительницы США Молли Сейдел, ее результат 2:27:46.

Украинка Евгения Прокофьева финишировала 42-й. Ее результат – 2 часа, 36 минут, 47 секунд. Это ее лучшее время в текущем сезоне.

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В статье: Олимпиада-2020 марафон
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