На Олимпиаде состоялся марафон: у Прокофьевой личный рекорд сезона, победила кенийка

В японском Саппоро состоялись соревнования по марафону (забег на 42 километра) среди женщин. Победу одержала кенийка Перес Джепчирчир, которая преодолела дистанцию ​​за два часа, 27 минут и 20 секунд. Это ее лучший результат в сезоне, однако до олимпийского рекорда, установленного в Лондоне в 2012-м представительницей Эфиопии Тики Гелана, она не дотянула чуть более четырех минут.

Второе место заняла Бриджит Косгеи, тоже из Кении. Она отстала от соотечественницы всего на 16 секунд. К слову, Косгеи является автором мирового рекорда - она ​​установила его в 2019 году в Чикаго. Тогда Бриджит пробежала дистанцию ​​за впечатляющие 2 часа и 14 минут.

Бронза у представительницы США Молли Сейдел, ее результат 2:27:46.

Украинка Евгения Прокофьева финишировала 42-й. Ее результат – 2 часа, 36 минут, 47 секунд. Это ее лучшее время в текущем сезоне.