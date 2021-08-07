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На Олимпиаде состоялся марафон: у Прокофьевой личный рекорд сезона, победила кенийка
Серебро тоже забирает представитель Кении
Перес Джепчірчір, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В японском Саппоро состоялись соревнования по марафону (забег на 42 километра) среди женщин. Победу одержала кенийка Перес Джепчирчир, которая преодолела дистанцию за два часа, 27 минут и 20 секунд. Это ее лучший результат в сезоне, однако до олимпийского рекорда, установленного в Лондоне в 2012-м представительницей Эфиопии Тики Гелана, она не дотянула чуть более четырех минут.
Второе место заняла Бриджит Косгеи, тоже из Кении. Она отстала от соотечественницы всего на 16 секунд. К слову, Косгеи является автором мирового рекорда - она установила его в 2019 году в Чикаго. Тогда Бриджит пробежала дистанцию за впечатляющие 2 часа и 14 минут.
Бронза у представительницы США Молли Сейдел, ее результат 2:27:46.
Украинка Евгения Прокофьева финишировала 42-й. Ее результат – 2 часа, 36 минут, 47 секунд. Это ее лучшее время в текущем сезоне.
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