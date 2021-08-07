Александр Хижняк завоевал серебро по боксу на Олимпиаде-2020

В Токио состоялся финал Олимпиады по боксу среди мужчин в весовой категории 69-75 кг. В решающем поединке сошлись украинский боксер Александр Хижняк и бразилец Эберт Соуза.

Александр с первых секунд захватил инициативу, заставляя Соузу часто клинчевать. Хижняк в своем фирменном стиле выбрасывал множество ударов, что позволило выиграть первый раунд единогласным решением судей.

Во втором раунде Соуза начал отвечать, несколько раз Александр пропустил контратаки бразильца, однако судьи вновь единогласно отдали предпочтение украинцу, который был более активным и метким.

В третьем раунде Александр Хижняк продолжил в том же ключе, но за полторы минуты до завершения пропустил левый боковой удар от Соуза и оказался на настиле. Рефери мгновенно завершил бой, зафиксировав нокаут.

Таким образом, Александр Хижняк, два с половиной раунда обладая неоспоримым преимуществом, уступил и в итоге завоевал серебро Олимпийских Игр. Это пятое серебро для Украины в Токио. Всего украинские спортсмены завоевали уже 16 наград на Олимпиаде.

Напомним, в предпоследний день Игр серебро также завоевали Анастасия Четверикова и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

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