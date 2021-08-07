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15-летний Алексей Середа занял шестое место в прыжках в воду на Олимпиаде

Олимпиада
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Отличное выступление юного спортсмена

15-летний Алексей Середа занял шестое место в прыжках в воду на Олимпиаде

Олексій Середа, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В Токио состоялся финал соревнований по прыжкам в воду с десятиметровой платформы среди мужчин. Первые два места заняли представители Китая. Цао Юань в итоге набрал 582.35 балла и завоевал золотую медаль. Его соотечественник Ян Цзянь отстал всего на два балла (580.40).

Третье место забрал британец Томас Дэйли с результатом 548.26.

Интересно, что таким образом Цао Юань взял реванш у Дэйли за синхронные прыжки с 10-метровой платформы. Это единственная дисциплина в прыжках в воду на Играх в Токио, где золото не забрал Китай.

В финале принимал участие прыгун из Украины 15-летний Алексей Середа. И выступил очень достойно, заняв в итоге шестое место. Общий балл Алексея - 461.70. Для сравнения чемпиону Цао Юаню - 26 лет, Цзяню и Дэйли - по 27.

Напомним, что Середа также занял шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой платформы в паре с Олегом Сербиным.

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В статье: Олимпиада-2020 прыжки в воду Алексей Середа
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