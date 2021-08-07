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Олимпиада 2020. Хижняк: Не знаю, почему рефери сразу остановил бой
Комментарий серебряного призера Олимпиады
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серебряный призер Олимпийских игр 2020 по боксу Александр Хижняк прокомментировал
"Я сразу поднялся после удара. Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо.
Не знаю, почему рефери сразу остановил бой, так как во многих поединках считают до 9, и после этого бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжать.
Случилось так, как случилось, на все воля Бога. Спасибо ему и за это. Хотелось победить.
Нашей целью было золото, но оно нам не покорилось. Наверное, нужно еще раз пройти этот путь" - сказал украинец.
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