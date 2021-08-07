Олимпиада 2020. Хижняк: Не знаю, почему рефери сразу остановил бой

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 по боксу Александр Хижняк прокомментировал поражение в финале турнира и рассказал, что мог продолжать поединок после падения на канвас ринга в третьем раунде. Его слова цитирует UA:Перший:

"Я сразу поднялся после удара. Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо.

Не знаю, почему рефери сразу остановил бой, так как во многих поединках считают до 9, и после этого бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжать.

Случилось так, как случилось, на все воля Бога. Спасибо ему и за это. Хотелось победить.

Нашей целью было золото, но оно нам не покорилось. Наверное, нужно еще раз пройти этот путь" - сказал украинец.