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Министр молодежи и спорта: Спасибо Хижняку и тренерам за такую замечательную подготовку
Комментарий чиновника
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал серебряную награду украинского боксера Александра Хижняка на Олимпийских играх 2020. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Фейсбук:
"Пятое серебро для Украины в Токио.
Боксер Александр Хижняк, обладая два с половиной раунда неоспоримым преимуществом, уступил и завоевал серебро Олимпийских игр.
Спасибо спортсмену и тренерам за такую прекрасную подготовку. Украинцы - лучшие. Продолжаем за них болеть" - написал он.
Напомним, что ранее Хижняк
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