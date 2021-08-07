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Министр молодежи и спорта: Спасибо Хижняку и тренерам за такую ​​замечательную подготовку

Олимпиада
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Министр молодежи и спорта: Спасибо Хижняку и тренерам за такую ​​замечательную подготовку

UA-Футбол
Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал серебряную награду украинского боксера Александра Хижняка на Олимпийских играх 2020. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Фейсбук:

"Пятое серебро для Украины в Токио.

Боксер Александр Хижняк, обладая два с половиной раунда неоспоримым преимуществом, уступил и завоевал серебро Олимпийских игр.

Спасибо спортсмену и тренерам за такую ​​прекрасную подготовку. Украинцы - лучшие. Продолжаем за них болеть" - написал он.

Напомним, что ранее Хижняк прокомментировал поражение в финале ОИ.

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В статье: Олимпиада-2020 Александр Хижняк Вадим Гутцайт
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