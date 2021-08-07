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Олимпиада 2020. Украинские гимнастки Пограничная и Оноприенко - последние в многоборье
Спасибо за выступление
Украинские гимнастки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко заняли 9 и 10 места в финале Олимпийских игр 2020 в Токио в дисциплине многоборье.
Кристина Пограничная: обруч (24,500), мяч (24,100), булавы (24,900), лента (21,600). Total: 95,100
Виктория Оноприенко: обруч (24,000), мяч (23,550), булавы (26,100), лента (19,700). Total: 93,350
Победительницей в многоборье стала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), серебро у спортсменки из ОКР Дианы Авериной (107,650), а ТОП 3 замкнула белоруска Алина Харнаско (102,700).
Напомним, что ранее Александр Хижняк
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