Олимпиада 2020. Украинские гимнастки Пограничная и Оноприенко - последние в многоборье

Украинские гимнастки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко заняли 9 и 10 места в финале Олимпийских игр 2020 в Токио в дисциплине многоборье.

Кристина Пограничная : обруч (24,500), мяч (24,100), булавы (24,900), лента (21,600). Total: 95,100

Виктория Оноприенко : обруч (24,000), мяч (23,550), булавы (26,100), лента (19,700). Total: 93,350

Победительницей в многоборье стала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), серебро у спортсменки из ОКР Дианы Авериной (107,650), а ТОП 3 замкнула белоруска Алина Харнаско (102,700).

Напомним, что ранее Александр Хижняк завоевал серебро на ОИ 2020.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!