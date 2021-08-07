Украинская борчиха Ливач будет бороться за бронзу Олимпиады 2020

Украинская спортсменка Оксана Ливач победила в утешительной схватке за право бороться за бронзу Олимпиады 2020 в дисциплине вольная борьба.

Наша соотечественница за право бороться за медальные шансы на соревнованиях победила представительницу Кубы Юснелиус Гузман. Счет матча 6-0 в пользу украинки.

В матче за бронзовую награду Оксана встретится с американкой Сарой Анн Хильдебранд.

Напомним, что ранее украинские гимнастки Пограничная и Оноприенко стали последними в многоборье.

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