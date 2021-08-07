Олимпиада 2020. Украинец Тимощенко - пятнадцатый в современном многоборье

Украинский спортсмен Павел Тимощенко занял 15 место (1427 очков) в финале Олимпийских игр 2020 в дисциплине современное многоборье.

Наш соотечественник долгое время держался в ТОП 10 соревнований и до последней дисциплины - лазерного бега - подходил как раз на 10 позиции. Однако Павел не только не сумел улучшить свои позиции, но за счет плохой стрельбы и несовершенного физического состояния опустился на 5 позиций ниже.

Золото у представителя Великобритании Йозефа Чунга, серебро у египтянина Ахмеда Эльгенди, а ТОП 3 замкнул Вонтай Янг из Кореи.

Напомним, что ранее украинка Старикова вышла в полуфинал Олимпиады 2020.

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