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Ярослава Магучих - бронзовый призер Олимпиады 2020 в прыжках в высоту
Поздравляем с замечательным результатом
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих берет бронзовую награду Олимпийских игр 2020 в дисциплине прыжки в высоту.
Наша соотечественница сумела покорить высоту 2 метра, что стало ее максимумом на сегодняшний день. Одна попытка на 2,02 и две на 2,04 успешными не стали.
Золотая награда досталась представительнице ОКР Марии Ласицкене (2,04), а серебро - у австралийки Николы МакДермот (2,02).
Еще одна украинка Ирина Геращенко финишировала на четвертом месте (1,98), а Юлия Левченко по итогам соревнований стала восьмой (1,96).
Напомним, что ранее украинские синхронистки
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