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Ярослава Магучих - бронзовый призер Олимпиады 2020 в прыжках в высоту

Олимпиада
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Поздравляем с замечательным результатом

Ярослава Магучих - бронзовый призер Олимпиады 2020 в прыжках в высоту

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих берет бронзовую награду Олимпийских игр 2020 в дисциплине прыжки в высоту.

Наша соотечественница сумела покорить высоту 2 метра, что стало ее максимумом на сегодняшний день. Одна попытка на 2,02 и две на 2,04 успешными не стали.

Золотая награда досталась представительнице ОКР Марии Ласицкене (2,04), а серебро - у австралийки Николы МакДермот (2,02).

Еще одна украинка Ирина Геращенко финишировала на четвертом месте (1,98), а Юлия Левченко по итогам соревнований стала восьмой (1,96).

Напомним, что ранее украинские синхронистки завоевали бронзу на ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Ярослава Магучих
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