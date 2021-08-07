Олимпиада 2020. Украинская борчиха Ливач проиграла матч за бронзу турнира

Украинка Оксана Ливач проиграла матч за бронзовую награду Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония) в дисциплине вольная борьба.

В медальном поединке наша соотечественница уступила представительнице США Саре Анн Хильдебрандт. Счет схватки 12-1 в пользу победительницы встречи.

Напомним, что ранее украинские синхронистки завоевали бронзу ОИ 2020.

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