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15-летний Середа: Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат
Комментарий украинского олимпийца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский олимпиец Алексей Середа прокомментировал
"Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил.
Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне трудно дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается.
За бронзу зацепиться было очень трудно. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня. Чувствую, что соперники на две-три головы выше. В Париж нужно подготовиться серьезно, посмотрим" - сказал он.
Напомним, что ранее Магучих
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