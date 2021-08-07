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15-летний Середа: Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат

Олимпиада
(3 голосов)

Комментарий украинского олимпийца

15-летний Середа: Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский олимпиец Алексей Середа прокомментировал шестое место на Олимпийских играх 2020 в дисциплине прыжки в воду с 10-метровой вышки. Его слова цитирует UA:Перший:

"Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил.

Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне трудно дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается.

За бронзу зацепиться было очень трудно. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня. Чувствую, что соперники на две-три головы выше. В Париж нужно подготовиться серьезно, посмотрим" - сказал он.

Напомним, что ранее Магучих завоевала бронзу на ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Алексей Середа
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