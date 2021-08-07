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Олимпиада 2020. Франция феерично дожала ОКР в финале волейбольного турнира

Олимпиада
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Поздравляем французских братьев

Олимпиада 2020. Франция феерично дожала ОКР в финале волейбольного турнира

UA-Футбол
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Сборная Франции по волейболу одержала победу в финале Олимпийских игр 2020. В битве за золотые награды Токио команда "горизонтального триколора" одолела ОКР (Олимпийский комитет россии).

Счет встречи 3-2 (25-23; 25-17; 21-25; 21-25; 15-12) в пользу победителей главных соревнований четырехлетия.

Лучшими игроками в составе французской сборной стали Эрвин Нгарет (26 очков), Джин Патри (15 очков) и Тревор Клевенот (11 очков).

Отметим, что Франции никогда прежде не было даже в четверке сильнейших на Олимпиадах. Предыдущий лучший результат – 8-е место Сеула-1988. До Токио-2020 Россия и Франция никогда не пересекались на олимпийских турнирах – даже в советское время.

Напомним, что ранее украинка Магучих завоевала бронзовую награду ОИ 2020.

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В статье: Франция Россия Олимпиада-2020
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