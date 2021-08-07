Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярослава Магучих: Это старт подготовки на Париж-2024
Комментарий украинки
Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2020 в дисциплине прыжки в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое
"Я очень счастлива. Это мои первые взрослые Олимпийские игры. И медаль в 19 лет. Я радуюсь. Это такая ступень в будущее, старт подготовки на Париж-2024.
Бубка на награждении спросил, почему я нервничала. Успокоил, мол в Париже-2024 будет лучше результат.
Думаю, в ближайшее время мировой рекорд могут побить. Сейчас все очень хорошо прыгают. Так что, самое интересное - впереди" - сказала она.
Напомним, что ранее Александр Хижняк
Популярное сейчас
- Мороз: Молодые ребята боятся выйти в город, на базе сидят
- Мирон Маркевич: Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров
- Маркевич подтвердил назначение Реброва на пост главного тренера сборной Украины и и ушел со своей должности в УАФ
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США почти догнали Китай, Украине не хватает золота
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО