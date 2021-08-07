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Ярослава Магучих: Это старт подготовки на Париж-2024

Олимпиада
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Ярослава Магучих: Это старт подготовки на Париж-2024

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпиады 2020 в дисциплине прыжки в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на главных соревнованиях четырехлетия. Ее слова цитирует Спорт сегодня:

"Я очень счастлива. Это мои первые взрослые Олимпийские игры. И медаль в 19 лет. Я радуюсь. Это такая ступень в будущее, старт подготовки на Париж-2024.

Бубка на награждении спросил, почему я нервничала. Успокоил, мол в Париже-2024 будет лучше результат.

Думаю, в ближайшее время мировой рекорд могут побить. Сейчас все очень хорошо прыгают. Так что, самое интересное - впереди" - сказала она.

Напомним, что ранее Александр Хижняк прокомментировал поражение в финале ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020
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