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Олимпиада 2020. Три украинца не финишировали в марафоне, Кипчоге забрал золото
Результаты марафона
В последний соревновательный день Олимпийских игр 2020, сегодня, 8 августа были разыграны медали в мужском марафоне.
Победу на дистанции 41 километр 195 метров одержал представитель Кении Элуид Кипочге (2.08,38), серебро у голландца Абди Нагейе (2.09,59), а ТОП 3 замкнул бельгиец Башир Абди (2.10,00).
Что касается украинцев, то Николай Нижник, Богдан-Иван Городисский и Александр Ситковский финишировать в дисциплине не сумели.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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