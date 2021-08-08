Олимпиада 2020. Три украинца не финишировали в марафоне, Кипчоге забрал золото

В последний соревновательный день Олимпийских игр 2020, сегодня, 8 августа были разыграны медали в мужском марафоне.

Победу на дистанции 41 километр 195 метров одержал представитель Кении Элуид Кипочге (2.08,38), серебро у голландца Абди Нагейе (2.09,59), а ТОП 3 замкнул бельгиец Башир Абди (2.10,00).

Что касается украинцев, то Николай Нижник, Богдан-Иван Городисский и Александр Ситковский финишировать в дисциплине не сумели.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих завоевала бронзу на ОИ 2020.

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