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Олимпиада 2020. Украинка Старикова - серебряный призер велотрека в спринте

Олимпиада
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Поздравляем Елену с исторической наградой

Олимпиада 2020. Украинка Старикова - серебряный призер велотрека в спринте

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Елена Старикова стала серебряным призером Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек).

В финальном заезде наша спортсменка уступила представительнице Канады Келси Митчел.

Счет заезда 2-0 в пользу девушки из страны "кленового листа".

Отметим, что Елена Старикова является серебряным призером чемпионата мира и Европейских игр 2019 году в гите на 500 метров, золотым призером чемпионата Европы 2020 в кейрине, многократным серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. На Олимпиаде 2020 в Токио украинка заняла 4 позицию в дисциплине кейрин.

Эта награда стала 19-й для украинской команды на Олимпийских играх 2020 (1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых).

Напомним, что ранее Ярослава Магучих завоевала бронзу ОИ 2020.

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В статье: Олимпиада-2020 Елена Старикова
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