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Олимпиада 2020. Украинка Старикова - серебряный призер велотрека в спринте
Поздравляем Елену с исторической наградой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская спортсменка Елена Старикова стала серебряным призером Олимпийских игр 2020 в дисциплине спринт (велотрек).
В финальном заезде наша спортсменка уступила представительнице Канады Келси Митчел.
Счет заезда 2-0 в пользу девушки из страны "кленового листа".
Отметим, что Елена Старикова является серебряным призером чемпионата мира и Европейских игр 2019 году в гите на 500 метров, золотым призером чемпионата Европы 2020 в кейрине, многократным серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. На Олимпиаде 2020 в Токио украинка заняла 4 позицию в дисциплине кейрин.
Эта награда стала 19-й для украинской команды на Олимпийских играх 2020 (1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых).
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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