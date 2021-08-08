Украина завершила выступление на Олимпийских играх 2020 в Токио

Сборная Украины завершила выступления на Олимпийских играх 2020 году в Токио (Япония). Последними представительницами нашего государства, которые выступили на главных соревнованиях четырехлетия стали художественные гимнастки, которые в командных соревнованиях финишировали седьмыми.

Так, в период с 23 июля по 8 августа нашим спортсменам удалось завоевать 19 олимпийских наград.

Золото: Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Серебро: Александр Хижняк (бокс); Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (каноэ-двойка 500 метров); Елена Старикова (велотрек, спринт); Анжелика Терлюга (каратэ); Михаил Романчук (плавание, 1500 метров вольным стилем); Парвиз Насибов (греко-римская борьба).

Бронза: Марта Федина / Анастасия Савчук (синхронное плавание, дуэт); Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда); Ярослава Магучих (прыжки в высоту); Людмила Лузан (каноэ, 200 метров); Игорь Рейзлин (шпага); Дарья Билодид (дзюдо); Станислав Горуна (каратэ); Елена Костевич / Олег Омельчук (стрельба, 10 метров); Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем); Элина Свитолина (теннис); Ирина Колюденко (вольная борьба); Алла Черкасова (вольная борьба).

С уверенностью можно сказать, что по итогам Олимпиады 2020 Украина займет самое низкое в своей истории место в общем командном зачете. По количеству наград эти соревнования стали для нас лучшими разве что по сравнению с Олимпиадой 2016 года (11 медалей).

Украина на Летних Олимпийских играх:

1996 год - 9 место - 23 медали (9 - 2 - 12)

2000 год - 21 место - 23 медали (3 - 10 - 10)

2004 год - 13 место - 22 медали (8 - 5 - 9)

2008 год - 11 место - 27 медалей (7 - 5 - 15)

2012 год - 14 место - 20 медалей (6 - 5 - 9)