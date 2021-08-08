Олимпиада 2020. Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия турнира

Сегодня 8 августа состоится официальная церемония закрытия Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).

Государственный флаг Украины выпала честь нести двукратному (серебряному и бронзовому) призеру Олимпиады, каноистке Людмиле Лузан.

Церемония закрытия состоится в Японском национальном стадионе, начало - 14.00 по киевскому времени .

Сама Людмила прокомментировала это событие:

"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива."