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Олимпиада 2020. Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия турнира
Замечательный выбор
Сегодня 8 августа состоится официальная церемония закрытия Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония).
Государственный флаг Украины выпала честь нести двукратному (серебряному и бронзовому) призеру Олимпиады, каноистке Людмиле Лузан.
Церемония закрытия состоится в Японском национальном стадионе, начало - 14.00 по киевскому времени.
Сама Людмила прокомментировала это событие:
"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива."
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