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Vive la France: Франция победила ОКР в финале гандбольного турнира Олимпиады 2020
Поздравляем с победой наших добрых соседей
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Франции по гандболу победила в финале Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония). В битве за золотые награды главных соревнований четырехлетия девушки из страны "горизонтального триколора" одолели представительниц ОКР.
Счет встречи 30-25 в пользу победительниц турнира.
В "скандинавском матче" за третью позицию сборная Норвегии победила Швецию (36-19).
Напомним, что Франция победила ОКР в
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