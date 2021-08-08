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Vive la France: Франция победила ОКР в финале гандбольного турнира Олимпиады 2020

Олимпиада
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Поздравляем с победой наших добрых соседей

Vive la France: Франция победила ОКР в финале гандбольного турнира Олимпиады 2020

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Женская сборная Франции по гандболу победила в финале Олимпийских игр 2020 в Токио (Япония). В битве за золотые награды главных соревнований четырехлетия девушки из страны "горизонтального триколора" одолели представительниц ОКР.

Счет встречи 30-25 в пользу победительниц турнира.

В "скандинавском матче" за третью позицию сборная Норвегии победила Швецию (36-19).

Напомним, что Франция победила ОКР в финале волейбольного турнира.

Украина завершила выступление на Олимпиаде 2020

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В статье: Франция Россия Олимпиада-2020
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