Министр молодежи и спорта: 19 медалей - это реально большой успех Украины

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал выступление сборной Украины на Олимпиаде 2020. Его слова цитирует UA:Перший:

"19 медалей - это реально большой успех Украины на Олимпийских играх. Мы тяжело начинали Олимпиаду, видели, какое давление было на наших спортсменов, когда гранды наши не получали медалей. Затем наши спортсмены начали выигрывать, побеждать. Бронза - большая награда на Олимпиаде.

Да, нам не повезло завоевать больше золотых медалей. Болезненное поражение для всех нас, для всей Украины - поражение Александра Хижняка. Мы 100% ждали от него золото, все к этому шло. Я был на его полуфинале, очень сложный бой. Он победил, это, как говорили, был золотой бой за первое место.

Мы понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец был ему под силу. Но так случилось. Но надо смотреть, что 19 наград, 19 медалей мы получили. Мы в топ-20 по количеству медалей, мы заняли шестнадцатое место в зачете всех стран. 206 участников Олимпиады, мы - шестнадцатый по медалям. Я считаю, что это успех.

Надо об этом говорить, надо это кричать, слава всем нашим спортсменам, тренерам. Я хочу поблагодарить все наше украинское спортивное сообщество, за то, что нас поддерживали. Хочу поблагодарить всех украинцев, мы чувствовали эту поддержку.

Мне звонили, писали, как и всем спортсменам. Мы чувствовали поддержку, чувствовали, что все болеют. Когда я вернулся в Киев - все пишут, встречают. Например, вчера меня остановила полиция и говорят, мол, как жаль, что проиграл Хижняк, зато бронза в артистическом плавании.

Так что все болели, все смотрели, очень приятно, когда вся страна болеет за наших спортсменов" - сказал он.