В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады

Сегодня в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр 2020. Событие снова прошло без зрителей. На трибунах токийского стадиона были только представители официальных делегаций.

После приглашения на трибуны официальных лиц и гимна Японии, на арене стали появляться знаменосцы. Украинский флаг несла Людмила Лузан, которая в Токио завоевала две медали (серебро и бронза) в каноэ.

А за ними и спортсмены со своими медалями. Происходило это всё в довольно хаотичном формате, но каждый старался держаться "со своими". Кто-то фотографировался, кто-то снимал видео, кто-то танцевал.

Наша делегация выходила одной из самых первых.

Кристина Пограничная сразу разминку проводит.

Фото швейцарок было бы преступлением не добавить в наш отчёт.

Дальше пошла музыкальная часть, которая также сопровождалась энергичными выступлениями на центральной сцене. Всё выглядело достаточно хаотично, но было понятно, что такова задумка режиссёров.

Также на церемонии были вручены последние медали, которые получили участники женского и мужского марафона.

И ещё немного японской культуры с музыкой и танцами.

Передача олимпийского флага Парижу, которому принимать Игры в 2024-м.

После речи главы МОК Томаса Баха и губернатора Токио Юрико Коикэ состоялось закрытие олимпийского огня.

Финальный салют!

С Токио на этом мы не прощаемся. 24 августа стартуют Паралимпийские игры, за которыми мы также обязательно будем следить.