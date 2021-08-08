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В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады

Олимпиада
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Зажигательно, душевно, трогательно

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Токио прошла церемония закрытия Олимпийских игр 2020. Событие снова прошло без зрителей. На трибунах токийского стадиона были только представители официальных делегаций.

После приглашения на трибуны официальных лиц и гимна Японии, на арене стали появляться знаменосцы. Украинский флаг несла Людмила Лузан, которая в Токио завоевала две медали (серебро и бронза) в каноэ.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 1

А за ними и спортсмены со своими медалями. Происходило это всё в довольно хаотичном формате, но каждый старался держаться "со своими". Кто-то фотографировался, кто-то снимал видео, кто-то танцевал.

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В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 3

Наша делегация выходила одной из самых первых.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 4

Кристина Пограничная сразу разминку проводит.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 5

Фото швейцарок было бы преступлением не добавить в наш отчёт.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 6

Дальше пошла музыкальная часть, которая также сопровождалась энергичными выступлениями на центральной сцене. Всё выглядело достаточно хаотично, но было понятно, что такова задумка режиссёров.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 7

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 8

Также на церемонии были вручены последние медали, которые получили участники женского и мужского марафона.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 9

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 10

И ещё немного японской культуры с музыкой и танцами.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 11

Передача олимпийского флага Парижу, которому принимать Игры в 2024-м.

В Токио состоялась церемония закрытия Олимпиады - изображение 12

После речи главы МОК Томаса Баха и губернатора Токио Юрико Коикэ состоялось закрытие олимпийского огня.

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Финальный салют!

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С Токио на этом мы не прощаемся. 24 августа стартуют Паралимпийские игры, за которыми мы также обязательно будем следить.

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В материале использованы фото Getty Images/Global Images Ukraine
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