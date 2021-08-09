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19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО

Олимпиада
(4 голосов)

Мгновения Олимпиады, которыми мы гордимся

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украина, несмотря на антирекорд по количеству спортсменов, в Токио заняла 16-е место в альтернативном медальном зачете, завоевав 19 медалей (1-6-12).

Единственное золото в медальную копилку страны положил борец греко-римского стиля Жан Беленюк. 4 августа вместе с народным депутатом радовалась вся страна.

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Борец Парвиз Насибов на дебютной Олимпиаде сходу дошел до финала. Ждем золото в Париже-2024.

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Михаила Романчука в заплыве на 1500 метров от золотой награды отделила лишь одна секунда.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 3

Вот такие эффектные удары сделали каратистку Анжелику Терлюгу серебряным призером Игр в Токио.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 4

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле на каноэ-двойке уступили только мощным китаянкам и принесли Украине еще одно серебро.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 5

Главный шок Олимпиады – через мгновение Александр Хижняк нокаутом проиграет финальный бой против бразильца. Это серебро для Украины.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 6

Пожалуй, главная сенсация Украины в Токио. Елена Старикова и ее серебряная награда за выступления в спринте в велотреке.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 7

Дзюдоистка Дарья Белодед на дебютной Олимпиаде завоевала бронзу и стала первой спортсменкой в истории Украины с наградой в день старта Игр.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 8

Игорь Рейзлин начинает осознавать – только что он нанес решающий укол в бронзовом противостоянии с итальянцем и впервые стал призером Олимпийских игр.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 9

Елена Костевич и Олег Омельчук настреляли на бронзу в соревнованиях дуэтов.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 10

Для Михаила Романчука Олимпиада начиналась с бронзового заплыва на 800-метровке вольным стилем.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 11

Героическая Элина Свитолина несколько мгновений назад закончила самую изнурительную неделю в карьере, а наградой за титанические усилия стала первая в истории Украины бронзовая медаль в теннисе.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 12

Борчиха Алла Черкасова обещала сыну привезти медаль из Токио – только что она сдержала слово, положив на лопатки в схватке за бронзу олимпийскую чемпионку Рио.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 13

Марта Федина и Анастасия Савчук примеряют первую в истории страны медаль в артистическом плавании.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 14

Борчиха Ирина Коляденко держит в руках самую драгоценную медаль в карьере.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 15

Солнечная Людмила Лузан с бронзой в руках. Она еще не знает, что вскоре возьмет в Токио еще одну медаль и станет знаменосцем Украины на церемонии закрытия Игр.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 16

Каратист Станислав Горуна не остался без медали на первой и последней Олимпиаде в карьере.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 17

Украинские водные грации позируют с бронзой за командные выступления. Оставить без медалей Японию – дорогого стоит.

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 18

Ярославе Магучих только 19, а она уже призер Олимпийских игр! Париж, берегись!

19 моментов счастья: все медали Украины на Олимпийских играх в Токио. ФОТО - изображение 19

Все фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Олимпийские игры 2020
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